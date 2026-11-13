İsrailli yerleşimciler Taybe'de bebekli ailenin aracını yakıp eve ırkçı ifade yazdı - Son Dakika
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İsrailli yerleşimciler Taybe'de bebekli ailenin aracını yakıp eve ırkçı ifade yazdı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Taybe beldesindeki saldırısında, aralarında 8 aylık kız bebeğin de bulunduğu ailenin evinin önündeki araç ateşe verildi; eve ırkçı nefret ifadeleri yazdığı bildirildi. Sakinlerin her gün saldırı korkusuyla yaşadığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli Hristiyanların yaşadığı Taybe beldesine düzenlediği saldırıda, içinde bir bebeğin bulunduğu eve ırkçı nefret ifadeleri yazarak ailenin binek aracını ateşe verdiği bildirildi.

Filistinli Hristiyan ve insan hakları savunucusu Ihab Hassan, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırganların evin önünde park halindeki bir aracı ateşe verdiği sırada, aralarında 8 aylık bir kız bebeğin de bulunduğu aile fertlerinin de evde olduğunu aktaran Hassan, Taybe beldesinin bir buçuk yılı aşkın süredir Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sistematik saldırılarına maruz kaldığını kaydetti.

Hassan, Filistinli Hristiyanların yaşadığı Taybe beldesindeki saldırının "Batı medyası tarafından gündem yapılmadığını" vurgularken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eve ırkçı nefret ifadeleri yazdığı görüldü.

Taybe sakinlerinin "her gün saldırıların korkusuyla yaşadığını" ifade eden Hassan???????, "İsrail ordusu ve hükümetinin desteğini alan yerleşimciler, cezasızlık zırhıyla hareket etmeyi sürdürüyor." dedi.

Filistin'in Hristiyan nüfusa sahip son yerleşimlerinden biri: Taybe???????

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ağustos'ta da Taybe beldesi sakinlerine saldırırken, söz konusu bölge İsrail ordusu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde bulunan Taybe beldesinde yaşananların "acı verici" olduğu belirtilerek, beldenin Filistin'de tamamen Hristiyan nüfusa sahip son yerleşimlerden biri olduğu ifade edildi.

Taybe'de nüfusun azaldığına dikkat çekilen açıklamada, 2023'ten bu yana İsrail saldırılarının artması nedeniyle giderek daha fazla Hristiyan ailenin Filistin'den ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Filistin'in dini ve tarihi önemiyle öne çıkan Taybe beldesinde çok sayıda tarihi yapı ve kilise bulunurken, turizm bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuFilistinGüvenlikGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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