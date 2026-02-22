İsrailli Yerleşimcinin Eşeğiyle Filistin Evine Girişi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin, eşeğiyle bir Filistinliye ait eve girdiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, El Halil kentine bağlı Mesafet Yatta bölgesinde çadır ve konteynerlerden oluşan barınaklar arasında dolaştığı, ardından eşeğiyle bu barınaklardan birine girdiği görülüyor.

İsrail'in El Halil bölgesindeki ihlallerini belgeleyen ve görüntüleri basınla paylaşan aktivist Usame Mehamura, söz konusu olayın günlük olarak hatta bazen günde birkaç kez tekrarlandığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Mehamura, yerleşimcinin eşeği ve koyunlarıyla Khirbet el-Rakeez topluluğuna ait evlere girdiğini, bölge sakinlerinin mahremiyetini ihlal ettiğini belirtti.

Hedef alınan evin Muhammed en-Neccar adlı bir Filistinliye ait olduğunu aktaran Mehamura, yerleşimcilerin ekinlere zarar vermenin yanı sıra hayvanlarını evlerin çevresine salarak aileleri sistematik şekilde taciz ettiğini ifade etti.

Mehamura ayrıca, yerleşimcilerin Hirbet er-Rekiz'de Şeyh Said el-Amur'a ait arazinin çevresindeki çiti keserek çaldığını da kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu tür eylemlerle, köy ve mezraları terk etmeleri için bölge halkına baskı yapmayı hedeflediğini dile getiren Mehamura, su kuyuları, tarım arazileri ve ekinlerin de gasbedildiğini, ağaçların tahrip edildiğini söyledi.

Mehamura, İsrail ordusu ve polisinin başvurulara yanıt vermediğini belirterek, "Ordu olay yerine gelse bile yerleşimci tahliye girişimine maruz kaldığını iddia ederse, şikayette bulunan Filistinli gözaltına alınabiliyor." dedi.

Ayrı bir olayda ise Mehamura, Hirbet el-Halava'da Ahmed İsmail Ebu Aram'a ait güneş panellerinin yerleşimciler tarafından tahrip edildiğini ve bölgede yaşayan yaşlı bir kadına saldırı girişiminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1115 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.