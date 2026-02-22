İsrailli Yerleşimcinin Eşeğiyle Filistin Evine Girişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Yerleşimcinin Eşeğiyle Filistin Evine Girişi

22.02.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesafer Yatta'da İsrailli yerleşimcinin eşeğiyle Filistin evine girmesi sosyal medyada yayıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin, eşeğiyle bir Filistinliye ait eve girdiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, El Halil kentine bağlı Mesafet Yatta bölgesinde çadır ve konteynerlerden oluşan barınaklar arasında dolaştığı, ardından eşeğiyle bu barınaklardan birine girdiği görülüyor.

İsrail'in El Halil bölgesindeki ihlallerini belgeleyen ve görüntüleri basınla paylaşan aktivist Usame Mehamura, söz konusu olayın günlük olarak hatta bazen günde birkaç kez tekrarlandığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Mehamura, yerleşimcinin eşeği ve koyunlarıyla Khirbet el-Rakeez topluluğuna ait evlere girdiğini, bölge sakinlerinin mahremiyetini ihlal ettiğini belirtti.

Hedef alınan evin Muhammed en-Neccar adlı bir Filistinliye ait olduğunu aktaran Mehamura, yerleşimcilerin ekinlere zarar vermenin yanı sıra hayvanlarını evlerin çevresine salarak aileleri sistematik şekilde taciz ettiğini ifade etti.

Mehamura ayrıca, yerleşimcilerin Hirbet er-Rekiz'de Şeyh Said el-Amur'a ait arazinin çevresindeki çiti keserek çaldığını da kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu tür eylemlerle, köy ve mezraları terk etmeleri için bölge halkına baskı yapmayı hedeflediğini dile getiren Mehamura, su kuyuları, tarım arazileri ve ekinlerin de gasbedildiğini, ağaçların tahrip edildiğini söyledi.

Mehamura, İsrail ordusu ve polisinin başvurulara yanıt vermediğini belirterek, "Ordu olay yerine gelse bile yerleşimci tahliye girişimine maruz kaldığını iddia ederse, şikayette bulunan Filistinli gözaltına alınabiliyor." dedi.

Ayrı bir olayda ise Mehamura, Hirbet el-Halava'da Ahmed İsmail Ebu Aram'a ait güneş panellerinin yerleşimciler tarafından tahrip edildiğini ve bölgede yaşayan yaşlı bir kadına saldırı girişiminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1115 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yerleşimcinin Eşeğiyle Filistin Evine Girişi - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:26:35. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrailli Yerleşimcinin Eşeğiyle Filistin Evine Girişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.