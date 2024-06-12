İsrailli yetkili, Hamas\'ın Biden\'ın ateşkes taslağını reddettiğini iddia etti

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İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağı reddettiğini ileri sürdü.

İsrail basınında yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin, Hamas'ın Gazze için ateşkes planına ilişkin cevabını arabuluculara iletmesine ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevabının İsrail yönetimine ulaştığını dile getiren yetkili, Filistinli grubun Biden'ın açıkladığı taslağın ana etkenlerini değiştirdiğini savundu.

İsrailli yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağını reddettiği iddiasında bulundu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti.

Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.