İsrailli Yetkili: İran'da Rejim Değişikliği Gerçekçi Değil - Son Dakika
İsrailli Yetkili: İran'da Rejim Değişikliği Gerçekçi Değil

11.03.2026 02:23
İsrailli güvenlik yetkilisi, İran'da rejim değişikliğinin imkansız olduğunu kabul etti.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin halihazırdaki savaşın hedefi olarak ilan ettiği " İran'da rejim değişikliği"nin gerçekçi olmadığını kabullendiğini söyledi.

Adını açıklamak istemeyen İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi, İsrail'in Kanal-12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların hedeflerine değindi.

İsrail'in mevcut savaşın hedefi olarak ilan ettiği İran'da rejim değişikliğinin gerçekçi olmadığını kabul ettiğini dile getiren yetkili, ABD-İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ancak "İran'ın altyapısını yok etme ve rejimi zayıflatmanın daha gerçekçi" olabileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal-13 televizyonu haberinde de "İsrailli yetkililer, şu anda İran rejiminin yıkılacağının garantisinin olmadığını kabul ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Tel Aviv'deki siyasi çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın sonuna yaklaştığına dair hiçbir işaret gelmediğini iddia ettikleri ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok kez İran halkının rejime karşı sokağa inmesi yönünde çağrılar yapmış ancak İran'da bir karşılık bulmamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ile İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD ile İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

