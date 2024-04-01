YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İsrailli yetkililer: İsrail ordusu Gazze'de ölüm bölgeleri oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

İsrailli yetkililer: İsrail ordusu Gazze'de ölüm bölgeleri oluşturdu

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savunma yetkilileri ve askerler, ordunun Gazze'de 'ölüm bölgeleri' oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusunun 9 bin Hamas mensubunun öldürüldüğüne ilişkin açıklamaları da yalanlandı. İsrailli yetkililer, 'ölüm bölgelerine' giren herkesi ayrım gözetmeksizin hedef aldığını itiraf etti.

01.04.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savunma yetkilileri ve askerler, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü açıkladı.

Haaretz gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen pek çok İsrailli asker ve savunma yetkilisi, İsrail'in Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu itiraf etti.

Söz konusu yetkililer, "ölüm bölgelerine" giren herkesi ayrım gözetmeksizin hedef aldığını açıklayarak İsrail ordusunun 9 bin Hamas mensubunun öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarını da yalanlandı.

22 Mart'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalının Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başında boş bir arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin İsrail insansız hava araçlarının bombardımanında öldürülmesine ilişkin yayımladığı görüntüler tepkilere yol açarken, Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, "Silahsızlardı, yürüdükleri bölgede güçlerimizi tehlikeye atmadılar." açıklamasında bulundu.

"İsrail güçlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir"

Gazze'de görev yapmış bir yedek subay, "Uygulamada, İsrail güçlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir." ifadesini kullanarak itirafta bulundu.

İsrail ordusunun Güney Komutanlığında görevli kıdemli bir subay da "Her operasyondan sonra kaç teröristin öldürüldüğüne ilişkin raporları duymak şaşırtıcı." dedi.

Kıdemli subay, "Han Yunus ve Cibaliye sokaklarında koşarak İsrail ordusuyla savaşan yüzlerce veya düzinelerce silahlı adamın olmadığını anlamak için dahi olmanıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bir diğer İsrailli yedek subay da "Genellikle bir binanın içinde saklanan, belki iki ya da üç terörist vardır. Bunları tespit edenler, özel teçhizata veya insansız hava araçlarına sahip askerlerdir." dedi.

Görevlerinden birinin de Gazze'de bulundukları bölgede öldürülen Hamas mensuplarının sayısını üst makamlara bilgilendirmek olduğunu kaydeden yedek subay, "Size kaç tane olduğunu soruyorlar, ben de sahada gördüklerimize ve anladığımıza göre bir sayı veriyorum ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yedek subay, "Hiç kimse, kimin terörist olduğunu ve kimin İsrail ordusunun muharebe alanına girdikten sonra vurulduğunu kesin olarak belirleyemez." dedi.

"Ölüm bölgelerine" silahsız dahi olsalar erkeklerin girer girmez öldürülmeleri emri veriliyor

Yedek subay, "(İmha bölgelerine) İnsanlar, özellikle de yetişkin erkekler girer girmez, o kişi silahsız olsa bile ateş edip öldürme emri veriliyor." dedi.

Haaretz haberinde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde İsrail güçlerince "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklanan 3 İsrailli esirin de söz konusu "ölüm bölgelerinden" birisine girdiği için hedef alınmış olabileceği vurgulandı.

İsrail ordusunun belirlediği "ölüm bölgelerine" girdikleri için öldürülen silahsız Filistinli sivil sayısı belirsizliğini korurken, Haaretz'e konuşan ve yakın döneme kadar Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir diğer yedek asker, "Orada gerçekten angajman kurallarının olmadığı hissine kapıldık." dedi.

"Hiçbir olaydan sonra kimsenin bizimle ayrıntılara ilişkin konuştuğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullanan yedek askerin söylediklerinin gazeteye konuşan üst düzey bir savunma yetkilisinin izlenimiyle örtüştüğü görüldü.

Üst düzey savunma yetkilisi, pek çok İsrailli muharebe unsurunun "kendi angajman kurallarını" yazdığını vurguladı.

"Gazze Şeridi'nde hala canlarının istediği gibi davranan komutanlar var"

Haaretz'e konuşan bir diğer üst düzey savunma yetkilisi, "ölüm bölgelerinde" ayrım gözetmeksizin Filistinlilerin hedef alınmasının Gazze'ye saldırıların başladığı günlerde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye iletildiğini kaydetti.

Üst düzey yetkili, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin buna itiraz ettiğini iddia ederken "Maalesef Gazze Şeridi'nde hala canlarının istediği gibi davranan komutanlar, hatta üst düzey komutanlar bile var." dedi.

İsrailli askerler, çevrede sivil dahi olsa şüpheli bulunan bir binaya ateş edecek komutanların olduğunu belirtti

Haaretz'e konuşan birçok asker, tüm bu kaos içinde, ister tugay, tabur veya bölük komutanı olsun, sahadaki komutanların kararlarına büyük önem verildiğini vurguladı.

Söz konusu askerler, çevrede sivil dahi olsa şüpheli bulunan bir binaya ateş edecek komutanların olduğunu, diğer komutanların ise farklı davranacağını vurguladı.

Gazetenin çeşitli savunma yetkilileri, subaylar ve askerlerle yaptığı görüşmelerde, sivil-terörist ayrımına ilişkin ikilemin gün yüzüne çıktığının vurgulandığı haberde, tanıklıklarını anlatan yedek tugay personeli bir asker, "Bize açıkça, içinde insanların olduğu bir binaya bir şüpheli girse dahi, diğer insanlar yaralansa bile binaya ateş edip teröristi öldürmemiz gerektiği söylendi." dedi.

Gazze'deki saldırılara katılan bir üst düzey İsrailli komutan, Gazze'nin kuzeyindeki birçok yerinde "sığınaklarda (kamplarda) yaşamayan sivillerin" bulunduğunu vurgularken "Bazıları, mülklerini yağmadan korumak için evlerine geri döndü ya da orada kaldılar; kaçarken evlerinin başkasının eline geçmesinden endişe ediyorlardı." dedi.

Böylelikle İsrailli komutanın ifadeleri, söz konusu kamplar dışında kendi evlerinde yaşayan sivillerin tehlike altında olduğunu ortaya koymuş oldu. İsrailli komutan, söz konusu sivillerin askerlerin bulunduğu yere çok yakın olabileceklerini belirtirken, İsrailli askerlerin hedeflerine girmeleri durumunda vurulduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Haaretz, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli yetkililer: İsrail ordusu Gazze'de ölüm bölgeleri oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı
    15:17 Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı

    Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

  • Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi
    15:16 Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi

    Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.

  • İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü
    15:14 İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü

    İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

  • Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu
    15:13 Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu

    Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

  • Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi
    15:13 Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi

    Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

  • Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu
    15:12 Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu

    Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.

  • Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü
    15:11 Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.

  • Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor
    15:10 Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor

    Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli yetkililer: İsrail ordusu Gazze'de ölüm bölgeleri oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement