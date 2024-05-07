İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etti - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etti

İsrailliler, Gazze Şeridi\'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etti

İsrailliler, Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi. İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, İsrail ordusunun Refah kentine saldırısını protesto etmek için Tel Aviv'de toplandı. Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsilen bir tabutta ateş yaktı. Ayrıca, Batı Kudüs ve diğer noktalarda da gösteriler yapıldı.

07.05.2024 22:55
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TEL İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birden fazla noktada hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Refah kentine saldırısını protesto etmek için Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplandı.

Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı.

İsrailliler, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi" "Masada bir anlaşma imzalayın" diye slogan attı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsilen bir tabutta ateş yaktı. İsrail polisi, göstericilerin yaktığı tabutu söndürdü.

İsrailliler, zaman zaman Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. İsrail polisi protestoya müdahale etmedi, göstericiler olaysız dağıldı.

Batı Kudüs'te gösterilere polis müdahalesi

İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nden Başbakanlık Çalışma Ofisi yakınlarındaki Paris Meydanı'na yürüdü.

İsrail polisi, Netanyahu'nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı. Yüzlerce kişilik İsrailli grup, "Filistinlilerin de hayatları önemlidir", "Ölüm yeter, savaşı durdurun", "Refah'a saldırı=Ölü esirler" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail polisinin zaman zaman göstericilere müdahale etmesiyle arbede yaşandı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra, güneydeki Birüssebi (Berşeva), merkezdeki Kfar Saba gibi noktalarda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşması imzalanması çağrısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin kadarı çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 34 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 78 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etti - Son Dakika

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