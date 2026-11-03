İsrailliler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi darbetti, zeytin hasadı engellendi - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da 4 Filistinliyi darbetti, zeytin hasadı engellendi

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Filistin Kızılayına göre İsrailliler, Nablus yakınındaki Burka'da 1, Beytüllahim'deki Halayil el-Levz'de 3 Filistinliyi darbedip hastanelik etti. İsrail askerleri Beyt Anan'da zeytin hasadına giden çiftçilere gaz ve ses bombasıyla engel oldu; 7 kentte 16 saldırı tespit edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Beytüllahim kentlerinde 4 Filistinliyi darbetti.

İsrailliler, Filistinlileri korkutarak topraklarını terk etmeye zorlamaya devam ediyor. Bu saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Son saldırıların adresi de Nablus ile Beytüllahim kentleri oldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Nablus yakınlarındaki Burka kasabasında 1, Beytüllahim'in Halayil el-Levz bölgesinde de 3 Filistinliyi darbederek hastanelik etti.

Zeytin hasadı yapanlara yönelik ihlaller

İsrail ordusu ise Filistinliler için hem kültürel bir miras, hem toprağa bağlılığın simgesi hem de önemli bir geçim kaynağı olan zeytin hasadını engellemeyi sürdürdü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan kasabasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak ve ateş açarak çiftçilerin zeytinliklerine gitmesine engel oldu.

Kasaba sakinlerinden Abdusselam Hamid (60), İsrail askerlerinin önce 7 çiftçiye zeytinliğe giriş izni verdiğini, 21 kişi girince de göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak ve ateş açarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

800 dönümlük zeytin ekili arazide kendisinin de 15 dönümlük yeri bulunduğunu söyleyen Hamid, zeytinlerinin toplanmadan kaldığını kaydetti.

Muhammed Hamid ise İsrail güçlerinin Filistinlileri engellemesi nedeniyle toplanmayan zeytinlerin telef olduğunu aktardı.

Kadın çiftçi Yüsra Hamdallah ise sabah erken saatlerde arazilerine gitmek için yola çıktıklarını ancak İsrailliler ile askerlerin saldırıları üzerine geri çekilmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu ise İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da 7 kentte zeytin hasadına gidenlere yönelik 16 saldırı tespit edildiğini??????? belirtti.

Komisyondan yapılan açıklamada, El Halil, Beytüllahim, Ramallah-El-Bire, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırıların, "çiftçilere gerçek mermiyle ateş açılması, darp ve gaz bombasıyla yaralama, çok sayıda çiftçinin gözaltına alınması ve ürün ile tarım aletlerinin çalınmasının" yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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