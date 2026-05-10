İsrailliler Batı Şeria'da Koyun Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailliler Batı Şeria'da Koyun Çaldı

10.05.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli grup, Batı Şeria'daki bir köye baskın yaparak 80 koyunu çaldı. Saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait yaklaşık 80 koyunu çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, silahlı bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik köyüne baskın düzenledi.

Haberde ifadelerine yer verilen Filistinli aktivist Cihad el-Kak, köyün doğu girişinden gelen silahlı bir grup İsraillinin, Filistinli Mustafa Derbani'ye ait yaklaşık 80 koyunu çaldığını söyledi.

Kak, "Bu, Derbani'nin Yahudi yerleşimciler tarafından maruz kaldığı ilk saldırı değil. Derbani, daha önce de darbedilmişti, birkaç ay önce ise otlattığı sırada yine hayvanları çalınmıştı." dedi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Koyun Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailliler Batı Şeria'da Koyun Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.