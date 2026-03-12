İsrailliler, Doğu Kudüs'te Filistinli genci kaçırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci kaçırdıkları bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli gaspçıların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt İksa beldesinde Filistinli bir gence saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, Filistinli İsa Mahir Zayid isimli genci tarlasına gitmeye çalıştığı sırada saldırarak kaçırdıkları aktarılan haberde, Zayid'in beldeye yakın Filistin topraklarında kurulan Yahudi yerleşim birimine götürüldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbederek yakın zamanda yeni yerleşim yeri inşa eden İsraillilerin sürekli Beyt İksa beldesi sakinlerine saldırılar gerçekleştirdikleri bilgisi yer aldı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik İsrail soykırımının başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıların ardından yaklaşık 22 bin kişinin ise gözaltına alındığı ifade ediliyor.