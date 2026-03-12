İsrailliler, Doğu Kudüs'te Filistinli genci kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailliler, Doğu Kudüs'te Filistinli genci kaçırdı

12.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci tarlasına giderken kaçırdı. Saldırılar devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci kaçırdıkları bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli gaspçıların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt İksa beldesinde Filistinli bir gence saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, Filistinli İsa Mahir Zayid isimli genci tarlasına gitmeye çalıştığı sırada saldırarak kaçırdıkları aktarılan haberde, Zayid'in beldeye yakın Filistin topraklarında kurulan Yahudi yerleşim birimine götürüldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbederek yakın zamanda yeni yerleşim yeri inşa eden İsraillilerin sürekli Beyt İksa beldesi sakinlerine saldırılar gerçekleştirdikleri bilgisi yer aldı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik İsrail soykırımının başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıların ardından yaklaşık 22 bin kişinin ise gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, Doğu Kudüs'te Filistinli genci kaçırdı - Son Dakika

Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailliler, Doğu Kudüs'te Filistinli genci kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.