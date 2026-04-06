İsrailliler Filistinli Aileye Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silvad köyünde Filistinli bir aileye saldırdı.

Filistin'deki gelişmeleri aktaran "Eye on Palestine" sayfasında, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Silvad köyündeki saldırıya ilişkin görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde, saldırgan İsraillilerin köy yolu üzerinde araçları yanında alıkoydukları Filistinli aileyi darbettikleri ve araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.