İsrailliler El Halil'de Filistinliyi Kaçırdı

Güncel

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 69 yaşındaki bir Filistinliyi kaçırıp darbettiği sonra da serbest bıraktığı belirtildi.

Kaçırılan Hüseyin Ebu Şerh'in oğlu Muhammed Ebu Şerh AA muhabirine, silahlı 5 gaspçı İsraillinin beraberlerinde askerlerle birlikte El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabasının doğusunda koyunlarını otlatan 69 yaşındaki babasını kaçırdığını söyledi.

Ebu Şerh, İsraillilerin, 06.30 sularında babasını alarak onu gasbedilen Filistin topraklarında kurulan Tina yerleşimine götürdüklerini ve orada 4 saat tuttuklarını, bu süre zarfında da onu darbettiklerini aktardı.

İsraillilerin daha sonra babasını, Batı Şeria ile İsrail arasındaki Mitar sınır kapısı yakınlarında serbest bıraktığını kaydeden Ebu Şerh, hastaneye kaldırılan babasının vücudunda darp nedeniyle çok sayıda morluk olduğunu anlattı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistin topraklarında 2024'ün başından bu yana 1760 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda 9 Filistinli öldü.