İsrailliler Filistinlilere sağlık ekiplerinin ulaşmasını engelledi

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yaralı haldeki Filistinlilere sağlık ekiplerinin ulaşmasını engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim'in güneyindeki Halle Nahle bölgesine baskın düzenledi.

Baskında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge sakinlerine ateş açması ve taş atması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgeyi kapatarak sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engelledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli grubun yaralı Filistinlileri alıkoyduğu, sağlık ekiplerinin ise yaralılara ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Sağlık ekiplerinin şu ana kadar gerçek merminin isabet ettiği 33 yaşındaki bir kişiyi tedavi edebildiği kaydedildi.

Kızılay gün içerinde yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde 18 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.