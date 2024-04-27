İsrailliler, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes talebiyle Erez Sınır Kapısı'na yürüdü - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes talebiyle Erez Sınır Kapısı'na yürüdü

Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes talep eden İsrailliler, İsrail'den Gazze Şeridi'nin kuzeyine açılan Erez Sınır Kapısı'na doğru yürüdüler. Hamas, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes için her türlü fikir ve öneriye açık olduğunu duyurdu. Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 34.356'ya yükseldi.

27.04.2024 13:18
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EREZ SINIR KAPISI, 27 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes talep eden İsrailliler, İsrail'den Gazze Şeridi'nin kuzeyine açılan Erez Sınır Kapısı'na doğru yürüdüler, 26 Nisan 2024.

Hamas, Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes için her türlü fikir ve öneriye açık olduğunu duyurmuştu. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 34.356'ya yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailliler, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes talebiyle Erez Sınır Kapısı'na yürüdü - Son Dakika
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