İsrailliler Kurban Bayramı'nda da Filistinlilere saldırdı - Son Dakika
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İsrailliler Kurban Bayramı'nda da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kurban Bayramı'nda da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve araçlarına saldırdığı belirtildi. İsrailliler, Ramallah, Nablus ve El Halil'de Filistinlilere taş attı, araçlarına saldırdı ve kaçak yerleşim birimi kurdu. İsrail ordusu da birçok mahalleye baskın düzenledi. Bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 548 Filistinli hayatını kaybetti.

18.06.2024 00:07
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kurban Bayramı'nda da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve araçlarına saldırdığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, toprak gasbeden İsrailliler, Ramallah, Nablus ve El Halil'de Filistinlilere saldırdı.

Ramallah'ın doğusundaki Dibvan kasabasında toplanan İsrailliler, Filistinlilere taş attı ve 3'ünün yaralanmasına neden oldu.

Nablus'un güneyindeki Huvvara kasabasında da başka bir grup İsrailli Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Başka bir grup gaspçı İsrailli ise El Halil'in Beni Naim kasabasında kaçak yerleşim birimi kurdu.

Habere göre, İsrail ordusu da Ramallah'ın kuzeyindeki Ucul, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata ve Tulkerim'in doğusundaki Ramin kasabası ile El Halil'deki birçok mahalleye baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Kurban Bayramı'nda da Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

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