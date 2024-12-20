İsrailliler Marda'daki Camiyi Ateşe Verdi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe verdi.

Tanıklar, yangının caminin büyük bir kısmını sardığını, ancak bölge sakinlerinin yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizdikleri belirtildi.