İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırıları - Son Dakika
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İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırıları

24.06.2026 09:35
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İsrailli saldırganlar Batı Şeria'da Filistinlilere ev ve ağaçlarına saldırdı, 4 yaralı var.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere evlerine ve araçlarına saldırdı, yaklaşık 60 ağacı söktü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı İsrailliler Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesine düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira, İsraillilerin Yatta'nın Vadi el-Rahim ve Hıllet el-Hums bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve arazilerine saldırdığını, saldırıda hafif yaralanan 4 kişinin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin, Filistinli Cibril Rumi'ye ait ekseriyeti zeytin 40 ağacı söktüğünü ve Vadi el-Rahim ile Hıllet el-Hums'u birbirine bağlayan yolu da kapattıklarını aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta da fanatik İsrailliler, Burin beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Burin Köy Meclisi Başkanı İbrahim İmran, İsraillilerin gece saatlerinde Hişam Zeben'in evine saldırdıklarını ve evin bahçesindeki iki araca zarar verdiklerini belirtti.

İmran, saldırgan İsraillilerin sabah saatlerinde de evinden çıkan Eymen Atallah Sufan ve çocuklarına biber gazı sıktıkları, bu kişilerin Huvvara beldesindeki İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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