İsraillilerin çoğunluğu Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsraillilerin çoğunluğu Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, vatandaşların yüzde 72'si Başbakan Netanyahu'nun '7 Ekim'deki başarısızlıklar' nedeniyle istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların çoğunluğu, Netanyahu'nun o dönemdeki başarısızlıkları nedeniyle memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 44'ü Netanyahu'nun derhal istifa etmesini isterken, yüzde 28'i ise Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesiyle istifa etmesini istiyor. Ankette ayrıca İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin de sorular yer aldı.

12.07.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de yapılan bir ankette vatandaşların yüzde 72'sinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "7 Ekim'deki başarısızlıklar" nedeniyle istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

Channel 12 tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin çoğunluğu söz konusu dönemdeki "başarısızlıklar" nedeniyle Netanyahu'dan duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 44'ü Netanyahu'nun "derhal", yüzde 28'i ise Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar sona erdiğinde, istifa etmesini istiyor.

Ayrıca, katılımcılar arasında kendilerini mevcut hükümetin destekçisi olarak tanımlayanların yüzde 50'sinin Netanyahu'nun görev süresi dolmadan istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut hükümetin destekçilerinin yüzde 42'si ise Başbakan'ın görev süresinin dolması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, 7 Ekim'de "en sorumlu kişi"

Anketle, Netanyahu'nun, çoğunluğu sivil yaklaşık bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 251 kişinin esir alındığı 7 Ekim saldırılarında "en sorumlu kişi" olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 39'u "en sorumlu kişinin" Netanyahu olduğunu söylerken, yüzde 18'i eski Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'yı ve yüzde 10'u da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi suçladı.

Ankete katılanların yüzde 7'si ise İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar'ın saldırılarda sorumlu olduğunu belirtirken, yüzde 4'ü sorumluluğun Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ait olduğunu kaydetti.

Hamas ile ateşkes konusunda iyimserlik

Ankette ayrıca İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakereleri konusunda soru yer aldı.

Katılımcıların yüzde 64'ü esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine olumlu yaklaşırken, yüzde 15'i karşı çıktı.

Ankete katılanların yüzde 21'i ise konuya dair fikirleri olmadığını beyan etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerin çoğunluğu Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsraillilerin çoğunluğu Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement