İsraillilerin çoğunluğu İran'a askeri misilleme yapılmasını desteklemiyor

KUDÜS, 17 Nisan (Xinhua) -- İsrail'de yapılan yeni bir anket, İsraillilerin yüzde 52'sinin İran'ın son saldırısına askeri misilleme yapılmasını desteklemediğini, böylece gerilimin azaltılmasına bir şans verilebileceğini düşündüklerini ortaya koydu.
Kudüs İbrani Üniversitesi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, geriye kalan yüzde 48'lik kesim ise mevcut çatışma sürecinin uzaması anlamına gelse bile İsrail'in karşılık vermesi gerektiğini savunuyor.
Anket, 14-15 Nisan tarihlerinde İsrail'deki yetişkin nüfusun ulusal düzeyde temsili bir örneğini oluşturan 1.466 yetişkin katılımcı arasında yapıldı.
İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak İran ve müttefik silahlı gruplar Cumartesi gece saatlerinde İsrail'e koordineli insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlemişti. İsrailli yetkililer ise nasıl ve ne zaman olacağını belirtmeksizin, saldırıya kesin bir karşılık verecekleri taahhüdünde bulunmuştu.
Ankete göre katılımcıların yüzde 28'i daha büyük bir topyekun savaşa yol açacak olsa bile askeri harekatı desteklerken, yüzde 34'ü buna karşı çıkıyor. Yüzde 38'i ise çekimser.
Olası bir saldırının İsrail'in müttefikleriyle olan güvenlik ittifakına zarar vereceği senaryosu söz konusu olduğunda, katılımcıların yüzde 74'ünü oluşturan önemli bir çoğunluk böyle bir bedelle karşı saldırı düzenlenmesine itiraz ederken, geri kalan yüzde 26'lık kesim ise İsrail'in ne pahasına olursa olsun karşılık vermesi gerektiğini düşünüyor.
İsraillilerin yüzde 56'sı ülkenin zaman içinde sürdürülebilir bir savunma sistemi geliştirmesini güvence altına almak için müttefiklerinden gelen siyasi ve askeri taleplere olumlu yanıt vermesi gerektiğine inanırken, yüzde 12'si ise buna katılmıyor.
Ankete göre, yüzde 59'luk bir kesim İran saldırısına karşı ABD'nin İsrail'e vereceği desteğin gelecekte İsrail'i güvenlik alanında atacağı adımlarda ABD ile işbirliği yapmak zorunda bırakacağına inanırken, yüzde 15'lik bir kesim böyle düşünmüyor.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail-Hamas çatışmalarıyla ilgili olarak ise İsraillilerin yüzde 44'ü İsrail'in dış ilişkilerinde bir kriz yaşanması ve ABD ile ilişkilerinin zarar görmesi pahasına Filistin'in Refah kentine askeri harekat düzenlenmesini desteklerken, yüzde 25'i buna karşı çıkıyor.
İsraillilerin yüzde 43'ü, İsrail'in Gazze'de gelecekte meselenin çözümünde müttefiklerine güvenmesi gerektiğine inanırken, yüzde 24'ü ise aksini düşünüyor.
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