İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi yaraladı. İsrailli grup, Nablus'un güneyindeki Burin köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı. Bir aracı ve tarım arazilerini ateşe veren İsrailliler, fiziki saldırıda da bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süre zarfında İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

18.06.2024 17:05
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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Burin köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistinlilere ait bir aracı ve tarım arazilerini ateşe veren İsrailli grup, Filistinlilere de fiziki saldırıda bulundu.

Filistin Kızılayı, İsrailli grubun saldırısı sonucu biri kadın 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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