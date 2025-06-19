İstanbul 2026'da Avrupa ITS Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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İstanbul 2026'da Avrupa ITS Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

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19.06.2025 13:15  Güncelleme: 13:30
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İstanbul 2026\'da Avrupa ITS Kongresi\'ne Ev Sahipliği Yapacak
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İstanbul, 2026 yılında Avrupa'nın en prestijli teknoloji ve ulaşım etkinliklerinden biri olan ERTICO ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongre, İstanbul'un uluslararası konumunu güçlendirecek ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri için yeni fırsatlar yaratacak.

(İSTANBUL)- İstanbul'un 2026'da ev sahipliği yapacağı Avrupa ITS Kongresi tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, organizasyonun İstanbul'un dünya sahnesindeki konumunu güçlendireceğini, yatırım fırsatları yaratacağını ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri için yeni kapılar açacağını ifade etti.

İstanbul, 2026 yılında Avrupa'nın en prestijli teknoloji ve ulaşım etkinliklerinden biri olan ERTICO ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve İSBAK AŞ'nin ev sahipliğinde 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan kongre, 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak. Kongrenin tanıtım toplantısı dün akşam Artİstanbul Feshane'de yapıldı. Yerli ve yabancı birçok sektör paydaşının katıldığı tanıtım toplantısında ERTICO CEO'su Joost Vantomme, İSBAK AŞ Genel Müdür Vekili Erdem Samut ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan birer konuşma yaptı.

ERTICO CEO'su Joost Vantomme ve Avrupa Program Komitesi üyelerine teşekkür eden Aslan, "Bu kongre, İstanbul'un dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak, kentimizde yatırım fırsatları yaratacak ve uluslararası diplomasi açısından İstanbul'un stratejik rolünü pekiştirecektir" dedi.

İmamoğlu'nun selamını ileterek başladı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek konuşmasına başlayan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "İstanbul'umuz tarihte de gelişen ulaşım sistemlerine öncülük etmiş kentlerden biri. Beyoğlu'nda bulunan Tünel Metrosu, dünyanın en eski ikinci metrosu olmasıyla bizler için oldukça kıymetli bir hazine" dedi. İBB'nin 2022 yılından bu yana ERTICO ile yürüttüğü iş birlikleri kapsamında İstanbul'u geleceğin akıllı şehirlerinden biri haline getirmek için yoğun çaba gösterildiğini belirten Aslan, "Bu ortaklıklar sayesinde şehrimizde ileri teknolojileri ve en iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun İstanbul'u bir dünya kenti haline getirme hedefinin altını çizen Aslan, "Ekrem Başkanımız, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilmek için yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Bugün resmi imza törenini gerçekleştirdiğimiz bu kongre de bu vizyonun en önemli ürünüdür" diye konuştu. 2026 yılında yapılacak kongrede 3 binin üzerinde uluslararası katılımcının ağırlanacağını kaydeden Aslan, bu organizasyonun İstanbul'un dünya sahnesindeki konumunu güçlendireceğini, yatırım fırsatları yaratacağını ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri için yeni kapılar açacağını ifade etti. Aslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"ITS Avrupa kongresi İstanbul'a hayırlı olsun"

"İstanbul'umuz, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı şehir çözümlerinde küresel bir merkez olarak konumlanacak. Bu önemli sürece katkı sağlayan ERTICO CEO'su Joost Vantomme'a, Avrupa Program Komitesi üyelerine, tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2026'da düzenleyeceğimiz ITS Avrupa Kongresi'nin İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum."

Uluslararası iş birliği imzayla taçlandı

Tanıtım toplantısının ardından Artİstanbul Feshane'de düzenlenen resepsiyonda ERTICO heyeti ile İSBAK AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu törenle İstanbul'un 2026 Avrupa ITS Kongresi'ne ev sahipliği yapması resmiyet kazanırken, aynı zamanda İstanbul'un akıllı ulaşım sistemleri alanındaki uluslararası vizyonu bir kez daha vurgulandı. İstanbul, 2026 Avrupa ITS Kongresi ile bir kez daha hem teknolojinin hem de medeniyetlerin buluşma noktası olacak. 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve üç gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılar, sadece en yeni çözümleri görme fırsatı bulmayacak; aynı zamanda İstanbul'un kültürel mirası, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji altyapısıyla tanışacak.

2026 yılında "İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite" temasıyla gerçekleştirilecek olan kongre, akıllı ulaşım sistemleri alanındaki en son teknolojilerin sergileneceği küresel bir platform olacak. Düşünce liderleri, girişimciler, kamu yöneticileri ve uzmanlar İstanbul'da bir araya gelerek mobilitenin geleceğini tartışacak. ERTICO ITS Kongresi'nin Avrupa'daki her edisyonu gibi, İstanbul'da gerçekleşecek bu organizasyon da sadece bir teknoloji etkinliği değil; aynı zamanda ekonomik, diplomatik ve kültürel etkileşimlerin geliştiği stratejik bir platform olma özelliği taşıyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul 2026'da Avrupa ITS Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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