İstanbul'a Soğuk Havalar ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a Soğuk Havalar ve Kar Uyarısı

İBB, 3 Şubat'ta soğuk hava dalgası, 5-6 Şubat'ta kar yağışı bekliyor. Buzlanma riski uyarısı.

01.02.2025 15:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentin 3 Şubat'ta soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği, 5-6 Şubat'ta kar yağışının öngörüldüğü, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, haftalık hava tahmin raporuna göre hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarının etkili olacağı kentin 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada, çarşamba günü 1-5, perşembe günü de 10-20 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklıkların hızla düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, özellikle sıcaklığın 1 ile 5 derece arasında seyretmesinin beklendiği 7 Şubat Cuma günü buzlanma ve don riskinin artabileceği kaydedildi.

Sabah ve gece saatlerinde etkisinin artacağı öngörülen sis, kırağı ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları istendi.

Açıklamada, kent genelinde yarından itibaren düşmesi beklenen sıcaklıkların 10 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a Soğuk Havalar ve Kar Uyarısı - Son Dakika

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