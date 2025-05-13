İstanbul, AB İklim-Nötr Şehirler Misyonu Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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İstanbul, AB İklim-Nötr Şehirler Misyonu Ödülünü Kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında 'AB Şehirler Misyonu Etiketi' ödülünü alarak, 2050 yılındaki iklim nötrlük hedefini 2030 yılına çekmeyi amaçlıyor.

13.05.2025 14:49  Güncelleme: 14:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un "karbon nötr" ve "dirençli bir kent" olması yolunda bir adım daha attı. İstanbul, AB İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'nda öncü şehirlerden biri oldu ve "AB Şehirler Misyonu Etiketi" (EU Mission Label) ödülüne layık görüldü. İstanbul 2050 yılındaki iklim nötr hedefini 2030 yılına çekmeyi hedefledi.

İstanbul, Avrupa Birliği'nin "İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu" kapsamındaki taahhütleriyle önemli bir başarıya imza attı. Ocak 2022'de başvuruda bulunarak 100+12 öncü şehir arasında yer alan İstanbul, Misyon Şehri statüsü kazandı. Bu misyon, şehirlerin yerel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele için hızlı dönüşüm sağlamasını hedefliyor. İstanbul, bu hedef doğrultusunda 2050 yılındaki iklim nötr hedefini 2030 yılına çekmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul için hazırlanan "İklim Şehir Sözleşmesi", Ekim 2024'te Avrupa Birliği Komisyonu'nun değerlendirmesine sunuldu. Bu sözleşme, İstanbul'un karbon nötr olma yolundaki taahhütlerini, aksiyonlarını ve yatırım planlarını içeriyor. "İstanbul İklim Şehir Sözleşmesi", Mayıs 2025 itibariyle AB Komisyonu tarafından onaylandı ve İstanbul, "AB Şehirler Misyonu Etiketi" (EU Mission Label) ödülünü (7 Mayıs 2025) almaya hak kazandı. Bu prestijli ödül, İstanbul'un iklim-nötr ve akıllı şehir ünvanını tescilleyerek, şehrin iklim-nötr hedeflerine ve yeşil dönüşüm çalışmalarına büyük katkı sağlayacak yeni iş birliklerinin, finans kaynaklarının önünü açtı.

"AB Şehirler misyonu etiketi ile İstanbul'da yeni bir sayfa açılıyor"

İstanbul, 6-8 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta düzenlenen "2025 Şehirler Misyonu Konferansı"nda da temsil edildi. Konferansa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nden Elvin Öksüz Bayazıt katıldı. Konferansta İstanbul'un da aralarında bulunduğu 39 yeni şehrin İklim Şehir Sözleşmelerinin AB Komisyonu tarafından onaylanarak, "AB Şehirler Misyonu Etiketi" (EU Mission Label) almaya hak kazandığı duyuruldu. AB Çevreden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Patrick Child tarafından açıklanan ünvan, İstanbul'un yeşil dönüşüm ve iklim nötr hedeflerine katkı sağlayacak yeni iş birlikleri ve finansal kaynakların önünü açacak. AB Şehirler Misyonu Etiketi ödüller, 7 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreninde teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul, AB İklim-Nötr Şehirler Misyonu Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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