İstanbul Adliyesi'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınanlar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırıda hayatını kaybeden bir kişi ve yaralanan 3 polis memuru ile 6 kişi bulunuyor. DHKPC üyesi 2 terörist ise polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 67 adrese yapılan baskınlarda 90 kişi gözaltına alındı.

07.02.2024 18:48
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İSTANBUL Adliyesi'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Dün yapılan terör saldırısında bir kişi hayatını kaybederken 3'ü polis memuru 6 kişi de yaralanmıştı. Polis noktasına ateş açan DHKPC üyesi 2 terörist ise polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere 67 adrese yapılan operasyonda 90 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Adliyesi\'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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