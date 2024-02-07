İstanbul Adliyesi\'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

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İSTANBUL Adliyesi'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Dün yapılan terör saldırısında bir kişi hayatını kaybederken 3'ü polis memuru 6 kişi de yaralanmıştı. Polis noktasına ateş açan DHKPC üyesi 2 terörist ise polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere 67 adrese yapılan operasyonda 90 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.