İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişi tutuklandı

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişi tutuklandı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı. Saldırıyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 01:03
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişi tutuklandı - Son Dakika
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