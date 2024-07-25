İstanbul Avcılar'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da çekiciye arkadan çarpan motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı Topkapı istikametinde seyreden Yunus Kar (49) idaresindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Kar ile motosikletteki oğlu Halil İbrahim (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan baba ve oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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