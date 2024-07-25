İstanbul Bağcılar'da Eski Eşini Darbettikten Sonra Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Bağcılar'da Eski Eşini Darbettikten Sonra Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda, Y.K isimli şüpheli eski eşi C.T'yi darbettikten sonra silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

25.07.2024 21:13
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İstanbul Bağcılar'da eski eşini darbettikten sonra silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Y.K, 100. Yıl Mahallesi'nde eski eşi C.T'nin evinin olduğu sokağa geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Y.K, tartışma sırasında darbettiği C.T'yi silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Y.K'nin eski eşini silahla yaralaması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının kadını darbettiği, sonra da tabancayla vurarak yaraladığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Bağcılar, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bağcılar'da Eski Eşini Darbettikten Sonra Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da Eski Eşini Darbettikten Sonra Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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