İstanbul Bağcılar'da eski eşini darbettikten sonra silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Şüpheli Y.K, 100. Yıl Mahallesi'nde eski eşi C.T'nin evinin olduğu sokağa geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Y.K, tartışma sırasında darbettiği C.T'yi silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Y.K'nin eski eşini silahla yaralaması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının kadını darbettiği, sonra da tabancayla vurarak yaraladığı görülüyor.
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