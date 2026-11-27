Kemal Karagöz:

Bu kuryelerin sorunu yolu sadece kendileri için tahsis edildiği duygusuna kapılmışlar. Sokak tan çıkıp anayola dalıyor ne sağa bakıyor ne sola bakıyor ne de fren yapıyor. Bildiğin kamikaze bunlar. Hergün yüzlerce motokurye kaza geçiriyor. Teslimat odaklı iş aldıkları için ürünü yerine götürme dışında birşey düşünmüyorlar. Fakat sokakta caddede başka canlılar ve o canlıların da kendince ulşacakları yerler var. Bu böyle giderse daha çok can yanacak. Hem kendine zarar veriyorlar hem diğer sürücülere hem de olaya karışan herkesin ailesine zarar veriyorlar. Birşey söyleyince de mağdur edebiyatı yapıyor ve saldırıyorlar. Bu iş böyle gitmez.