İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Bakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Bakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması

02.06.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürecine ilişkin, "Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürecine ilişkin, "Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız." dedi.

Fidan, Çırağan Sarayı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde, Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında hitapta bulundu.

Fidan, liderlerin ortak iradeleri temelinde temaslara devam ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürekli temas halinde olduğunu, sürecin ilerlemesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.

İlk toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ederek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Fidan, her iki tarafla da konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

Fidan, 16 Mayıs'taki toplantıda gösterilen sonuç odaklı ve yapıcı yaklaşım için taraflara teşekkür ederek, "İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar çok önemli adımlar attı. 1000'er kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. Her iki taraf da vadettiği üzere ateşkese ve müteakip adımlara yönelik tutumlarını belirledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, toplantıda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Aynı zamanda insani mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz." dedi.

Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılmasının temel beklentileri olduğunu söyleyen Fidan, "Amerika'nın bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump'ın (ABD Başkanı Donald Trump) barışın tesisi konusundaki kararlılığı, yeni bir fırsat penceresi aralamıştır." diye konuştu.

"Türkiye, her türlü kolaylaştırıcı adıma hazır"

Fidan, barış müzakerelerinin önemine işaret ederek, "Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye'ye duydukları güven bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir." diye konuştu.

İki ülkenin İstanbul'da yapacağı görüşmelerin bölgesel ve küresel açıdan ortak kader üzerinde belirleyici olacağına dikkati çeken Fidan, tüm dünyanın gözünün Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştireceği temaslara ve tartışmalara odaklandığını vurguladı.

Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın bu fırsattan azami ölçüde yararlanarak barışa bir adım daha yaklaştıracak somut neticeler alacaklarına yürekten inandıklarını dile getirerek, iki ülkenin heyet başkanlarına ve üyelerine teşekkürlerini iletti ve müzakerelerin Rusya ve Ukrayna halkları için güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Rusya heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, istanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Bakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Bakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.