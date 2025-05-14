İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ukraynalılar, Türkiye\'nin arabulucu rolüne güveniyor

Ukraynalılar, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinde ev sahibi Türkiye'nin arabulucu rolüne güveniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliğini yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.

Ukraynalılar, AA muhabirine, müzakerelerle ilgili beklentilerini anlattı ve Türkiye'nin meselenin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendirdi.

"Türkiye arabulucu olarak hiç şüphesiz güvenilir bir ülke"

Putin'in söylemlerini eleştiren Sergey (61), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i desteklediğini, süreci ondan daha iyi yönetecek birisi olmadığına inandığını söyledi.

Savaşın çok uzun zaman önce bitmesi gerektiğini dile getiren Sergey, "Ancak her gün bunu sona erdirmek için bir şans olabilir. Gecikmemeliler, çünkü aksi takdirde müzakere olmaz." dedi.

Sergey, ateşkes ihtimaline ilişkin, "(Putin) bunu isteyebilir. Ancak nasıl bir ateşkesten bahsediyoruz? 3 gün mü yoksa bir ay mı?" diye konuştu.

Türkiye'nin süreçteki rolünü de değerlendiren Sergey, "Türkiye arabulucu olarak hiç şüphesiz güvenilir bir ülke." ifadesini kullandı.

Sergey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği sorumluluk konusunda "samimi" olduğuna da işaret ederek, "(Erdoğan) şu anda Ukrayna'nın müttefiki olarak görülebilir. Arabuluculuk rolünü ciddiye alıyor. Şahsen benim Erdoğan'a karşı olumsuz duygularım yok." şeklinde konuştu.

"Bu savaşın bitirilmesine yardımcı olabilecek herkese inanmak istiyorum"

Ukrayna'nın Sumi bölgesinde yaşayan Iryna Naumenko (23) ise barış müzakerelerine temkinli yaklaştı.

Sınıra yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yaşayan büyükannesiyle telefonda konuşurken kovanların düştüğünü duyduğunu anlatan Naumenko, "Ateşkes olsa bile, Putin'in bunları tekrar etmeyeceğine inanmıyorum." dedi.

Putin'in görüşmelere katılmayacağını düşündüğünü söyleyen Naumenko, Zelenskiy'nin ise görüşmelere giderek Ukrayna'nın yararına bir sonuçla döneceğini umduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya uluslararası destek konusunda Avrupa ülkelerinin rolünün "çok büyük" olduğuna işaret eden Naumenko, "Avrupa'nın desteği olmasaydı Ukrayna şu anda olduğu yerde olmazdı." diye konuştu.

Naumenko, Türkiye'nin barış görüşmelerindeki rolüne ilişkin şunları söyledi:

"Bu savaşın bitirilmesine yardımcı olabilecek herkese inanmak istiyorum. Bu nedenle biz, Ukrayna'ya yardım ettiklerini ve bizi bu zor zamanımızda yalnız bırakmadıklarını gösteren ülkelere ve kişilere güveniyoruz."

Ukrayna'nın çok uzun süredir savaş halinde olduğunu hatırlatan Naumenko, halkın "toprak" da dahil olmak üzere ödün vermeye hazır olduğunu savundu.

İstanbul müzakereleri "umut verici"

2022'de çatışmada yaralanan Dmytro Ovchinnikov, Avrupalı liderlerin ziyaretinden memnun olduğunu söyleyerek, "Avrupa ülkelerinin, problemin ciddiyetini nihayet anlamaya başlaması güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Ovchinnikov, İstanbul'da gerçekleşecek müzakereler konusunda "umutlu" olduğunu dile getirdi. Ovchinnikov, arabulucu olarak Türkiye'ye güvenip güvenmediği sorusuna, "Neden olmasın? Nihayetinde en önemlisi, görüşmelerin nerede olduğu değil, orada ele alınanlar." yanıtını verdi.

Orduda da görev almış Aleksander Stasyuk (61), Putin'in "asla" pes etmeyeceğini düşündüğüne dikkati çekerek, "(Savaş) çok uzun zaman önce bitmeliydi." şeklinde konuştu.

"Batılı ülkeler Rusya'nın saldırılarından korkuyor"

Ukraynalı asker Valentin Savchenko (28), barış müzakerelerinin ardından ateşkes sağlanıp sağlanamayacağı konusunda net bir yorum yapılamayacağını söyleyerek, kararı verecek kişinin Putin değil, "ona talimat verenler" olduğu yorumunu yaptı.

Savchenko, Türkiye'nin arabuluculuğuna inandığını belirtti.

"Açık konuşmak gerekirse, (Batı) bunu zorlamadan, yaptırımları düzgünce uygulayarak, Rusya ile oyun oynamadan, normal şekilde halledebilirdi. Uzun zaman önce baskı kurabilirlerdi ve her şey çoktan çözülürdü." diyen Savchenko, Batılı ülkelerin "Rusya'nın kendilerine de saldırmasından korktuklarının" altını çizdi.

Savchenko, "Gerçekten isteselerdi, baskı kurarlardı ve işe yarardı." dedi.

"Ukrayna'ya yardım yapılmadığı takdirde gelecekten ya da barıştan söz edilemez"

Yuri Lemesh (41) de artık savaşın sona erme zamanının geldiğini ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphelerinin olduğunu kaydetti.

Avrupalı liderlerin müzakereler kapsamında Türkiye'ye gelişinin ateşkesin sağlanması konusunda işe yarayabileceğine değinen Lemesh, "Bence Ukrayna'ya yardım yapılmadığı takdirde gelecekten ya da barıştan söz etmenin hiç anlamı yok. Belki ateşkese varılır ancak daha sonra ne gibi şartlar olacak? Her şey şartlara bağlı." dedi.

Lemesh, olası en iyi sonucun tüm topraklarının Ukrayna'ya geri verilmesi olduğunu vurguladı.

Her savaşın müzakerelerle bittiğine dikkati çeken Lemesh, "Bu sefer de farklı olmayacak. Özellikle bizim zamanımızda, net bir kazanan ya da kaybeden olmaz." diye konuştu.