İstanbul Barometresi Ekim 2024: Ekonomi ve Kayyum Gündemde - Son Dakika
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İstanbul Barometresi Ekim 2024: Ekonomi ve Kayyum Gündemde

İstanbul Barometresi Ekim 2024: Ekonomi ve Kayyum Gündemde

İstanbul Planlama Ajansı'nın Ekim 2024 raporuna göre, İstanbulluların gündemi ekonomik sorunlar ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması oldu. Katılımcıların sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyeti düşükken, kredi kartı borcunu ödeyebilenlerin oranı sadece %34,9 olarak kaydedildi.

14.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi Ekim 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, ekim ayının Türkiye gündemi ekonomik sorunlar ve özel hastanelerde bebeklere suistimal ederek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinin ortaya çıkarılması olurken, İstanbul'un gündemi ise ekonomik sorunlar yanı sıra, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması oldu.

İBB'ye bağlı İPA, İstanbul Barometresi Ekim 2024 raporunu yayımladı. Birçok başlıkta İstanbullunun nabzını tutan İstanbul Barometresi Ekim 2024 Raporu, bin 6 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

İstanbullunun gündemi ekonomi ve kayyum

Rapora göre Ekim ayının Türkiye gündemi ekonomik sorunlar ve özel hastanelerde bebeklere suistimal ederek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinin ortaya çıkarılması olurken, İstanbul'un gündemi ise ekonomik sorunlar yanı sıra, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması oldu.

Katılımcılar en çok dahiliye bölümlerine randevu bulmakta zorluk çekiyor

İstanbul Barometresi araştırmasına katılan katılımcıların yüzde 22'si Türkiye'de sağlık sisteminin iyi yönetildiğini ifade ederken, yüzde 68'i iyi yönetilmediğini düşündüğünü söyledi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 75,6'sı rahatsızlandığında kamu/devlet hastanelerini tercih ettiğini ifade etti. Katılımcılar devlet hastanelerinde yaklaşık 28 günde randevu bulduklarını belirtirken en çok dahiliye, ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları bölümlerinde randevu bulmakta güçlük çektiğini belirtti.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 52,1'i devlet hastanelerinden aldığı hizmetten memnun olmadığını belirtirken, özel hastanelerde bu oran yüzde 47,6 oldu. Katılımcıların yüzde 44,9'u devlet hastanelerine güvenmediğini belirtirken, özel hastanelerde bu oran yüzde 64,5 olarak rapora yansıdı.

Katılımcıların yüzde 34,9'u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildi

Rapora göre, İstanbulluların yüzde 60'ı ikili saat sistemine geçmek istediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 34,9'u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Katılımcılar, İsanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için hanenin en az 70 bin TL'lik gelire sahip olması gerektiğini belirtti. Öte yandan Ekim ayında katılımcıların yüzde 42,6'sı kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti.

Araştırma katılımcılarının yüzde 17,7'si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüklerini ifade ederken, yüzde 38,8'i değişmeyeceğini, yüzde 43,5'i ise ekonominin kötüleşeceğini belirtti. Ayrıca katılımcıların yüzde 27,1'i kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 27,9'u ise ekonomilerinin kötüleşeceği şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Planlama Ajansı, Esenyurt Belediyesi, İstanbul, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barometresi Ekim 2024: Ekonomi ve Kayyum Gündemde - Son Dakika

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