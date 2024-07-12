İstanbul Barosu Başkanı: Adli yardım düzenlemesi Anayasa\'ya aykırı

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen 9. Yargı Paketi'ne konulan adli yardım ile ilgili düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Saraç, "İstanbul Barosu, siyasi iktidarın gerek adli yardım fonunu arttırmayarak, fonu adaletsiz bir şekilde yandaş numaralı barolara paylaştıran tavrın karşısında durmaya devam edecektir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Barosu'na kayıtlı 8 bin avukatın adli yardım görevi yaptığını hatırlatarak, asgari tarifeye göre yapılan ödeneklerin Bakanlık tarafından 18 ay gecikmeyle yapıldığına dikkat çekti. Saraç, yaptığı açıklamada, "Bunun temel nedenlerinden biri 2020 yılında getirilen İstanbul'daki çoklu baro sistemi ve 2 nolu Baro lehine adaletsiz olarak ödeneğin dağıtılmasıdır. Baromuz atama sayısının yüzde 5'i kadar olan, tek bürosu bulunan 2 no'lu baro ile ödeneğin yüzde kırkının eşit paylaşımındaki adaletsizlik açıktır" dedi. Söz konusu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirten Saraç, ancak buna karşın adli yardımlarla ilgili 9. Yargı Paketi'ne konulan maddenin sorunun çözümünden uzak ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Saraç, şunları söyledi:

"Adli yardım sistemi hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve yoksul bireylerin adalet hizmetinden yararlanabilmesi için son derece önemlidir. Sosyal Hukuk Devleti ve Eşitlik İlkesinin gereği olan adli yardım Anayasanın 36.maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün de güvencesidir. Baromuz üyesi 8 bin meslektaşımız adli yardım görevi yapmakta, İstanbul Barosu Adli Yardım Büroları 8 ayrı birimde adli yardım hizmeti sunmaktadır. Adli yardım ödeneğinin yetersizliği sebebi ile zaten asgari tarifeye göre yapılan ödemeler, meslektaşlarımızın Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken vekalet ücretleri 18 ay gecikmeli ve enflasyon karşısında da eriyerek yapılmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri 2020 yılında getirilen İstanbul'daki çoklu baro sistemi ve 2 nolu Baro lehine adaletsiz olarak ödeneğin dağıtılmasıdır. Baromuz atama sayısının yüzde 5'i kadar olan, tek bürosu bulunan 2 no'lu baro ile ödeneğin yüzde kırkının eşit paylaşımındaki adaletsizlik açıktır. Bu adaletsizlik 22 Haziran 2023 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile de tespit edilmiş ve hüküm iptal edilmiştir. AYM'nin iptaline karar verdiği toplam ödeneğin yüzde 40'ının eşit paylaşımına dair hükmün yerine 9. Yargı Paketinde bu oran yüzde 30 olarak yine ölçülülük ve orantılılık ilkelerine aykırı olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. 11 Temmuz 2024 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan 9. Yargı Paketinin 3. maddesi ile getirilen Avukatlık Kanunu'nun 180. maddesindeki adli yardım ödenekleri ile ilgili düzenleme Anayasa'ya aykırıdır. İstanbul Barosu, siyasi iktidarın gerek adli yardım fonunu arttırmayarak, fonu adaletsiz bir şekilde yandaş numaralı Barolara paylaştıran tavrın karşısında durmaya devam edecektir."