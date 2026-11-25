(İSTANBUL) İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüş ve basın açıklamasının Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yasaklanmasına karşı dava açıldığını duyurdu. Baro açıklamasında "Hukuka aykırılığı daha önce yargı kararlarıyla ortaya konulmuş bir uygulamada idarenin ısrar etmesi, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." denildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle akşam saatlerinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılması beklenen Şişhane, Tünel civarı başta olmak üzere İstiklal Caddesi, Taksim ve çevresinde olağanüstü önlem alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın dün akşam aldığı yasaklamalar doğrultusunda bazı metro istasyonlarında ulaşım kısıtlandı, yollar kapatıldı. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet görevlendirildi, TOMA yerleştirildi.

İstanbul Barosu da yasaklama kararına karşı dava açıldığını duyurdu. Barodan "Anayasal hakların kullanılmasını engelleyen yasağa karşı dava açıldı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek, Anayasa'nın 34. maddesiyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Buna karşın Beyoğlu Kaymakamlığı, 25.11.2026 günü saat 00.01'den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklanmasına karar vermiştir.

"YASAK KARARI HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

İstanbul Barosu, Avukatlık Kanunu'nun kendisine yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen söz konusu idari işleme karşı İstanbul 8. İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmıştır. İstanbul Barosu, önceki yıllarda da benzer yasaklama kararlarına karşı hukuki mücadele yürütmüş ve toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayan idari işlemlerin iptalini sağlamıştır.

Hukuka aykırılığı daha önce yargı kararlarıyla ortaya konulmuş bir uygulamada idarenin ısrar etmesi, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. İstanbul Barosu olarak; demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmak isteyen yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya, anayasal güvencelerin korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."