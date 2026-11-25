Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Özlem Özkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle "Cezasızlık politikaları ve kadınları koruyacak mevzuatın uygulanmasındaki sorunlar kadına yönelik erkek şiddetini cesaretlendirmekte, şiddet katlanarak devam etmektedir. Bu noktada bir kez daha vurguluyoruz. Erken adalet değil, gerçek adalet" açıklamasını yaptı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, basın toplantısı düzenledi. Baro binasında yapılan toplantıda hazırlanan ortak metni Kadın Hakları Merkezi Başkanı Özlem Özkan okudu.

25 Kasım'ın erkek şiddetine, sömürüye ve eşitsizliğe karşı dünyanın her yerinde yaşamlarına sahip çıkan kadınların birlikte mücadele günü olduğuna vurgu yapan Özkan, şunları söyledi:

"Kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde de tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine, şüpheli ölümlere ve dayağa karşı hayatlarına sahip çıkmakta, en temel hakları için mücadele etmektedir. Türkiye'de 2026 yılının ilk 10 ayında erkek şiddetiyle 245 kadın öldürülmüş, 274 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirmiştir. Görülmektedir ki kadın ölümleri ve kadına yönelik sistematik şiddet artarak devam etmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde 6284 sayılı kanunun etkin ve tutarlı biçimde hayata geçirilmesinin, İstanbul Sözleşmesi ile uluslararası mevzuatın bütünüyle ve kararlılıkla uygulanmasının kadınların yaşamları açısından taşıdığı önem açıktır. Cezasızlık politikaları ve kadınları koruyacak mevzuatın uygulanmasındaki sorunlar kadına yönelik erkek şiddetini cesaretlendirmekte, şiddet katlanarak devam etmektedir. Bu noktada bir kez daha vurguluyoruz. Erken adalet değil, gerçek adalet.

"BAROLARIN ORTAK MESELESİ"

Ülkenin yarısı olan kadınların yaşam hakkının tehlike altında olması baroların, meslek odalarının ve tüm sivil toplumun ortak meselesidir. Zira kadın cinayetleri ve kadına yönelik erkek şiddeti toplumsal bir sorundur. Merkezimize her ay onlarca başvuru gelmekte; içlerinde kadın avukatların da bulunduğu başvurucuların uğradıkları şiddetin boyutları, kadınların karşı karşıya oldukları varlık mücadelesini gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl kimi üniversitelerin kadın çalışmaları toplulukları ile merkezleri rektörlüklerce kapatılmış, faaliyetleri bu yıl da engellenmiştir. 6284 sayılı kanuna ilişkin tüm etkinlikler neredeyse iptal edilmiştir. Kadınların hayatları tehlike altındayken ve adeta bir kadın kırımı söz konusuyken akademideki kadın çalışmalarının engellenmesi, çalışma alanlarının ortadan kaldırılması kadına yönelik sistematik şiddetin bir parçasıdır.

"YALNIZ KALMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kadın avukatlar da evde, iş yerinde, adliyede ve sokakta şiddete uğramakta, erkekler tarafından öldürülmektedir. Kadın meslektaşlarımızın kamusal alanda burun buruna geldikleri şiddet karşısında da onların yalnız kalmalarına izin vermeyeceğiz. Birlikte mücadele ederek her zaman meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağız. Kadınların kendilerini eşit ve güvende hissedecekleri şiddetsiz bir toplum ancak toplumun tüm kesimlerinin birlikte mücadelesi, kadınları koruyan yerel ve uluslararası tüm yasal mekanizmaların işletilmesi ve hukuk devleti ilkesinin eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür. Biz İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam kurulana dek dayanışmayı büyütmeye ve mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."