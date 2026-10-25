İstanbul Barosu\'nda 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimi için sandıklar kuruldu

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri için Haliç Kongre Merkezi'nde sandıklar kuruldu. Mevcut Başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da yeniden aday olduğu seçimde 9 aday yarışıyor.

Dünyanın en büyük barolarından birisi olan, yaklaşık 70 bin avukatı bünyesinde barındıran İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde dün başlayan, adayların konuşma yaptığı günün ardından bugün oy kullanma işlemi yapılıyor.

İstanbul Barosu Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, eski İstanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu adayı Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Salih Uçar ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu adayı Metin Üraçin ile bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz olmak üzere başkanlık için 9 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetimindeki oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Resmi olmayan sonuçlara göre, yeni başkanın saat 20.00-21.00 sıralarında belli olması bekleniyor.