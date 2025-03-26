İstanbul Barosu'ndan Gözaltı ve Tutuklamalar Açıklaması

(İSTANBUL) İstanbul Barosu 19 Mart operasyonlarını protesto eylemlerinde 21 Mart'tan bu yana 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177'sinin tutuklandığını açıkladı. Baro açıklamasında, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesi uyarınca tutuklama kararı ölçüsüzdür, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri hakkının, özgürlük ve güvenlik hakkının, öğrenciler bakımından eğitim hakkının ihlalidir." denildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlyanan 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan protestolarda gözaltı ve tutuklu sayısıyla ilgili bir açıklama da İstanbul Barosu'ndan yapıldı. Baro, 21 Mart'tan bu yana 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177'sinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında 2019'da yapılan yerel seçimlerde "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin de bulunuyor.

İstanbul Barosu'nun açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Barosu tarafından 21.03.2025 tarihinden bu yana kentimizdeki toplumsal olaylar sırasında yaşanan gözaltılar ve hak ihlalleri titizlikle takip edilmektedir. Kesin sayıları tespit etmekte güçlükler yaşanmakla birlikte Baromuza gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul iliyle ilgili bilgiler şu şekildedir; 21 Mart 2025 tarihinde 67, 22 Mart 2025 tarihinde 217, 23 Mart 2025 Tarihinde 105, 24 Mart 2025 tarihinde 58 yurttaş olmak üzere toplam 447 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 20'si çocuktur.

"Anayasa ile güvence altına alınmış hakların ihlali..."

21 Mart günü gözaltına alınan 20 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş, 44 kişi serbest bırakılmıştır, 22-23 Mart tarihlerinde gözaltına alınanlardan 174 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı süresi devam edenlerin ifade işlemleri devam etmektedir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesi uyarınca tutuklama kararı ölçüsüzdür, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri hakkının, özgürlük ve güvenlik hakkının, öğrenciler bakımından eğitim hakkının ihlalidir. İfadeler tamamlandıkça bilgilendirmeye devam edilecektir."