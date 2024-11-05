İstanbul Barosu'ndan İrem Çiçek'e Destek

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, hakkında ev hapsi kararı verilen avukat İrem Çiçek hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Meslektaşımızın, müdahil avukat olarak bulunduğu bir dosya hakkında verdiği bilgi ve yaşadığı süreçle ilgili paylaşımları ifade özgürlüğü ve mesleki faaliyetleri kapsamında koruma altındadır. Buna rağmen meslektaşımıza uygulanan gözaltı ve mesleki faaliyetlerini ve özgürlüğünü kısıtlayıcı şekilde ev hapsi ile cezalandırılmasının ne hukuken ne de vicdanen kabulü mümkün değildir" denildi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddiasını haberleştiren gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında avukat İrem Çiçek hakkında da ev hapsi kararı verilmişti. İstanbul Barosu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Meslektaşımız avukat İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı derhal kaldırılmalıdır, meslektaşımız yalnız değildir" başlığı altında yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Meslektaşımız Avukat İrem Çiçek, vekil sıfatıyla takip ettiği Yenidoğan Çetesi davası ile ilgili olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 02 Kasım 2024 tarihli yazısı doğrultusunda 03 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınmış, hemen akabinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki gerçekleşmiş ve iddia edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı çok açık olmasına rağmen, ev hapsi ile 'cezalandırılmıştır.' İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Avukat Hakları Merkezi temsilcimiz, sürecin en başından itibaren meslektaşımızın yanında olmuş ve titizlikle dosyanın takibini sağlamıştır.

"Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadı"

Bilinmelidir ki; Meslektaşımız 1 yaşında çocuk sahibi bir anne, iş yeri belli ve kaçma şüphesi olmayan ve bir avukattır. Hiçbir şekilde koşulları oluşmamasına rağmen tutuklanma talep edilmesi adeta bir akıl tutulmasıdır. Meslektaşımızın, müdahil avukat olarak bulunduğu bir dosya hakkında verdiği bilgi ve yaşadığı süreçle ilgili paylaşımları ifade özgürlüğü ve mesleki faaliyetleri kapsamında koruma altındadır. Buna rağmen meslektaşımıza uygulanan gözaltı ve mesleki faaliyetlerini ve özgürlüğünü kısıtlayıcı şekilde ev hapsi ile cezalandırılmasının ne hukuken ne de vicdanen kabulü mümkün değildir. Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesi gereği bir avukat hakkında mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine tabi iken, izin dahi alınmadan yürütülen soruşturmanın baştan usulsüz olduğu da ortadadır. Suç olduğu iddia edilen paylaşımların içeriği Yenidoğan Çetesi Davası ile ilgili olup, bu dava dosyasına dilekçeler sunmuş olan, dosyayı takip eden ve bu dosya ile ilgili mesleki faaliyet yürüten meslektaşımız İrem Çiçek hakkında başlatılan bu soruşturma, Yenidoğan Çetesi skandalıyla sarsılan toplumun vicdanını daha da yaralamıştır. Meslektaşımız hakkında verilen ve toplum vicdanını yaralayan ev hapsi kararı derhal kaldırılmalı ve meslektaşımız, Yenidoğan Çetesi Davasının 18 Kasım 2024 günü yapılacak olan ilk duruşmasında müdahil vekili olarak yerini almalıdır."