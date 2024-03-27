İstanbul Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli kişilerce düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.
İncelemede, iş yeri çalışanı O.K'nin alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı B.T, İ.B. ve Y.B'yi silahla yaraladığı belirlendi.
Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi. Çeber, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü. Vali Çeber, futbolcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı. Olay, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda meydana geldi. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Bitlis'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, zor şartlarda çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor. Bitlis genelinde 60 iş makinası ve 80 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bilecik'te kendisini 'polis' olarak tanıtarak bir kişiden 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını alan şahsın babası, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Dolandırılan mağdur vatandaşın şikayeti üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilirken, şüpheli hala aranmaktadır.
Kırıkkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 litre sahte içki ve 27 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve CHP'nin sisteminin çöktüğünü belirtti. Ayrıca, geleceği konuşmanın önemine vurgu yaparak, popülist söylemlerden uzak durduklarını ve doğruları söylemeye devam edeceklerini ifade etti.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri Basketbol Takımı'nı mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eski Van Şehri'nde gerçekleştirilen Geleceğe Miras çalışmalarıyla ilgili olarak, 4 yıl içinde kazıların yüzde 30'unu tamamlayacaklarını ve toplam 800 milyon lira ödenek ayırdıklarını belirtti. Proje kapsamında arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca, Eski Van Şehri'ni ören yeri statüsü kazandırmayı hedefliyorlar.
Konya'nın Hüyük ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, tonlarca elma etrafa saçıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?