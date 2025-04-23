AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde halk sokaklara çıktı.
İstanbul'da art arda yaşanan depremlerin ardından şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı megakentin birçok ilçesinden hissedildi. İstanbul'da saat 15.12'de meydana gelen son depremin merkez üssü Büyükçekmece ve büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 7.02 olarak ölçtü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha - Son Dakika
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