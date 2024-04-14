İstanbul Beykoz\'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyen ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlilerine küfür eden sürücüye 29 bin 530 TL para cezası kesildi.
İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyen ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlilerine küfür eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. Görüntülerde bir ambulansın Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Yeni Riva Caddesi'nde geçiş üstünlüğünü kullanarak ilerlediği sırada, seyir halinde ilerleyen farklı bir aracın ambulansa yol vermeyerek geçişini engellediği görüldü. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde ambulansın önünü keserek hem trafik akışını engelleyen hem de ambulansın ilerlemesini geciktiren araç içinde bulunan kişinin, sağlık personellerine ve ambulans sürücüsüne yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı tespit edildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 29 BİN 530 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Çalışmalar kapsamında araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen şüpheli aracın sevk ve idaresini sağlayan A.E. ile aracın arka koltuğunda bulunan ve sinkaflı kelimeler kullandığı belirlenen E.A. aynı gün kullandıkları araçla yakalandı. Araç sürücüsü A.E'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "Aksine işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın geçişini engellemek yol vermemek", "Kamunun rahatını bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak", "Sürücü belgesiz araç kullanmak"tan toplamda 29 bin 530 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheli araç işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafikten men edildi. Yolcu koltuğunda bulunan E.A. hakkında ise hakaret suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
FAHRETTİN KOCA DA PAYLAŞIM YAPTI
Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyip, önünü kesen ve trafiğin akışını engelleyen aracın sürücüsüne, işlediği trafik suçları sebebi ile 29.530 Lira para cezası kesildi. Sürücüyle araçta bulunan kişi, sağlık görevlilerine hakaret sebebiyle gözaltına alındı, haklarında işlem başlatıldı. Bakanlığımızın takibi ile başlatılan sürecin, mevcut ve daha sonraki sonuçlarıyla uyarıcı olacağına inanıyoruz" paylaşımı yaptı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Beykoz'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?