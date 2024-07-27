İstanbul Beyoğlu'nda Silahlı Saldırgan Tutuklandı

Güncel

İstanbul Beyoğlu'nda silahla etrafa rastgele ateş ederek bir taksiye zarar veren zanlı tutuklandı.

Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bir kişi, silahla etrafa rastgele iki el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden biri, yol kenarında duran ve içinde kimsenin bulunmadığı, Y.M'nin kullandığı 34 THT 04 plakalı taksiye isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, iki boş kovan buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle olay yerine gelip bir süre sonra silahla çevreye rastgele ateş açan şüphelinin kimliğini belirledi.

Silahıyla yakalanan zanlı İ.B'nin aşırı alkollü olduğu ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.