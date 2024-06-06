İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamında düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) ödül töreni gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen törende, başarılı öğrencilere madalyalarını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür takdim etti.

Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programla ilgili akademik yetkinlikleri farklı olan çocukların bu yöndeki kazanımlarını daha güçlü hale getirmek için özel bir eğitim-öğretim programı uyguladıklarını söyledi.

"Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamında öğrencilerin, olimpiyat eğitimi almış öğretmenlerin rehberliğinde yıl boyunca çalışmaları olduğunu aktaran Yentür, "Bugün de burada aslında taçlandırmasını yaptık, ödüllendirdik çünkü marifet iltifata tabidir. Bizim için önemli olan çocuklarımızın içindeki o cevheri ortaya çıkarmak ve onlara ilham vermek. O ilhamla çocuklarımız inşallah ilgileri, merakları, sabırları, çalışma ve gayretleriyle nice büyük, güzel çalışmalara imza atacaklardır çünkü ilmin desteklenmesi, ilmin önünün açılması ve onları yüreklendirmek bizim en önemli gayretimiz ve çabamız." diye konuştu.

Yentür, bütün uzun yürüyüşlerin ilk adımla başladığına vurgu yaparak, bilim insanı yetiştirilmesi noktasında programı önemli bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Yaz dönemini özellikle öğretmen eğitimiyle geçireceklerini dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Öğretmen arkadaşların bu noktadaki yetkinliklerinin arttırılması, farkındalıklarının oluşturulması ve alansal bilgilerinin geliştirilmesi noktasında üniversitelerle işbirliğimiz var. Bu yıl içerisinde de bu çalışmaları taçlandırmak için bir üniversiteyle işbirliği yaparak kamp düzenledik. İstanbul da çok zengin bir potansiyele sahip. Doğrusu daha çok öğrenciye ulaşmak için biz kendi çalışmalarımızı arttıracağız. İlgi beklediğimizden daha fazla."

Yentür, programın ilkokul öğrencilerinden itibaren uygulandığına dikkati çekerek, daha erken yaşlardan da başlatmak istediklerini bildirdi.

İstanbul Bilim Olimpiyatları

İstanbul Bilim Olimpiyatlarına, ilköğretimden liseye kadar kent genelinden 40 bini aşkın öğrenci başvururken yoğun eleme sürecinin ardından 701 yarışmacı ikinci tura yükseldi. Ödül töreninde ise 171 öğrenciye, matematik, bilgisayar bilimi, biyoloji, fizik ve kimya gibi temel bilim dallarında üstün başarılarından dolayı madalya verildi.

Programda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veysi Bora, Bilim Olimpiyatları İl Koordinatörü Murat Yoğurtçu ile öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.