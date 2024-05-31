İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızası giderildi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızası giderildi

İstanbul Boğazı\'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızası giderildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızasının giderildiğini açıkladı. 176 metre boyundaki gemi, Beşiktaş önlerinde makine arızası yapmış ve İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, CORNELIA adlı gemideki arızanın giderildiği ve geminin Boğaz seyrine devam ettiği belirtildi.

31.05.2024 09:41
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızasının giderildiğini  açıkladı.

CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi, İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş önlerinde makine arızası yaptı. Geminin arızalanması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CORNELIA adlı gemideki arızanın giderildiği belirtildi. Açıklamada, "CORNELIA isimli gemi makinesini çalıştırdı; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 Römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızası giderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızası giderildi - Son Dakika
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