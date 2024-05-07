İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı\'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi kurtarıldı.

07.05.2024 15:09
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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yük gemisi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekiliyor.

Kaynak: AA

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