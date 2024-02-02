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İstanbul Boğazı'nda Kargo ve Yolcu Gemileri Çarpıştı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Kargo ve Yolcu Gemileri Çarpıştı

İstanbul Boğazı\'nda Kargo ve Yolcu Gemileri Çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kazada, Kevalay Queen isimli Ro-Ro yolcu gemisi ile Captain Adam 1 isimli genel kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Her iki gemide de hasar meydana gelirken, çevre kirliliği tespit edilmedi. Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

02.02.2024 09:01
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İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

Alınan bilgiye göre, Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.

Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

Kaynak: AA

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