İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu, gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu, gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı\'nda yük gemisi karaya oturdu, gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli yük gemisi, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler, tahlisiye botları ve balık adamlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

07.05.2024 10:35
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İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin karaya oturması nedeniyle gemi trafiği askıya alınırken, gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu, gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika

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