İstanbul Boğazı'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, Trafik Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, Trafik Askıya Alındı

İstanbul Boğazı\'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, Trafik Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Ukrayna'dan Mısır'a seyir halinde olan ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve botlar olay yerine yönlendirildi. Bu nedenle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

07.05.2024 07:03
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İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, Trafik Askıya Alındı - Son Dakika

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