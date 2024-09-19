İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Havuzun geçişinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başladı.

19.09.2024 10:00
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HAYDARPAŞA Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, havuzun İstanbul Boğazı'ndan çıkmasının ardından yeniden açıldı. Havuzun boğazdan çıkışı yaklaşık 10 saat sürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran Römorkörümüz yedeğindeki PD-30 Yüzer Havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 Römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. 11.00 sıralarında başlayan boğaz geçişi 20.30 sıralarında sona erdi. Havuzun İstanbul boğazından çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği de yeniden açıldı.

Görüntü dökümü:

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Havuzun boğazdan geçişi

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2- CANDAN KARDEŞLERİN DURUŞMASI 20 EYLÜL'E ERTELENDİ

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, - DOLANDIRICILIK ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül Cuma gününe erteledi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından aralarında Nihal Candan ve Alisya Bahar Candan'ın da bulunduğu 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen davada, mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül Cuma gününe erteledi.

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOL VERME KAVGASINI BALKONDAN İZLERKEN KURŞUN İSABET ETTİ

Baran AKKAYA/İSTANBUL,- KÜÇÜKÇEKMECE'de yol verme tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmak isterken taraflardan biri yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Bu sırada bir binanın çatı katında olayı izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet ederek yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırmak isterken, taraflardan biri yanında bulunan silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada sokakta yaşanan kavgayı 3 katlı binanın çatı katından izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafları ayırarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika

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