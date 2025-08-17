İstanbul Boğazı'ndan Geçen Gemilerde Düşüş - Son Dakika
İstanbul Boğazı'ndan Geçen Gemilerde Düşüş

17.08.2025 11:23
2023'ün ilk yarısında İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 381 gemi geçti, geçen yıla göre azalma yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndan 2025 yılının ilk 6 ayında toplamda 19 bin 381 geminin geçtiği belirlendi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 7 bin 232 genel kargo ile 3 bin 479 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı.

Ocak-haziran döneminde geçen 19 bin 381 geminin 11 bin 746'sının kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi.

Geçen gemilerin 46'sı 300 metreden büyük, 855'i 250-300 metre, 1120'si 200-250 metre, 5 bin 45'i 150-200 metre, 7 bin 190'ı 100-150 metre, 5 bin 125'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan ocak-mart döneminde kimyasal yük taşıyan 648, nisan-haziran döneminde 702 olmak üzere toplamda 1350 tanker de geçiş yaptı.

Yılın ilk çeyreğinde İstanbul Boğazı'nda savaş gemisi geçişi olmazken, ikinci çeyreğinde 21 savaş gemisi Boğaz'ı kullandı.

Yılın ilk yarısında, 483 barç, 3 bin 479 dökme yük gemisi, 17 çimento gemisi, 1990 konteyner gemisi, 7 bin 232 genel kargo gemisi, 274 canlı hayvan taşıyan gemi, 21 savaş gemisi, 335 yolcu gemisi, 2 frigorifik gemi, 163 Ro-Ro, 2 bin 991 türü belirtilmemiş tanker, 355 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 103 römorkör, 55 araç taşıyan gemi ve 531 diğer türlerdeki gemi Boğaz'ı kullandı.

En çok gemi yükü haziranda taşındı

Bu dönemde, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 291 milyon 783 bin 708 groston olarak hesaplandı.

İstanbul Boğazı en az yükü şubat ayında taşırken toplam 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında gemi bu dönemde seyretti.

Boğaz'ı kullanan gemiler, bu dönemde en çok yükü toplam 51 milyon 782 bin 36 grostonla haziranda taşıdı.

İstanbul Boğazı'nı ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281, nisanda 47 milyon 141 bin 961 groston ağırlığında 3 bin 229, mayısta 51 milyon 699 bin 630 groston ağırlığında 3 bin 463, haziranda 51 milyon 782 bin 36 groston ağırlığında 3 bin 338 gemi kullandı.

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde ortalama 107 geminin geçtiği hesaplandı.

Boğaz'ı kullanan gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı belirlendi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 20 bin 780 geminin kullandığı İstanbul Boğazı'ndan bu yılın aynı döneminde 19 bin 381 gemi geçiş yaptı.

Boğaz, geçen yıl bu dönemde 368 milyon 380 bin 898 groston ağırlığı taşımıştı.

Asya ve Avrupa'yı birleştiren İstanbul Boğazı, 2023 yılının ilk yarısında 19 bin 338 gemi ile 305 milyon 945 bin 7 groston yük taşımış, bu gemilerin 12 bin 831'i kılavuz kaptan hizmeti almıştı.

İstanbul Boğazı 2022 yılının ilk yarısında 17 bin 35 gemi ile 267 milyon 756 bin 611 groston yük taşırken, bu gemilerden 10 bin 979'una kılavuz kaptan hizmeti verilmişti.

Kaynak: AA

