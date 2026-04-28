İstanbul Boğazı\'nda faciadan dönüldü: Yalıya metreler kala karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, karaya oturdu.
Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala duran gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?