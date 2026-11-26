İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Büyükçekmece Gölü'nde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, sanık Yavuz Güngör'e verilen ağırlaştırılmış müebbet ve Fırat Baykara'ya verilen 18 yıl hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

GÖLDE HALIYA SARILI HALDE BULUNMUŞTU

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2024 yılında Büyükçekmece Gölü'nde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Yavuz Güngör'ü "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fırat Baykara'yı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. O dönem firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Yerel mahkemenin 11 Mayıs 2026 tarihli kararına karşı Cumhuriyet savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güler ailesinin avukatları ve sanıkların müdafileri istinaf başvurusunda bulundu.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurularını esastan reddederek ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Daire, kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğuna karar verdi.

ANNESİ YARGITAY'A GİDECEK

Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sanık Fırat Baykara'nın da diğer sanık Yavuz Güngör ile iştirak halinde hareket ettiğini savunarak, Baykara'nın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Sezer, kızının ölümünde başka kişilerin de sorumluluğu bulunduğunu belirterek, bu kişiler hakkında da dava açılmasını beklediklerini dile getirdi.

AVUKATLAR: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Avukat Sevda Demirtaş, Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak Sedef Güler davasını yargılamanın ikinci yılında üstlendiklerini, soruşturmadaki usul eksikliklerinin giderilmesi için yaptıkları taleplerin çoğunun reddedildiğini aktardı.

Demirtaş, duruşmalarda Sedef'in annesinin dinlenmesine izin verilmediğini, kendilerinin ise polis zoruyla salondan çıkarıldığını öne sürdü.

Sedef'in annesinin talebiyle sanık Yavuz Güngör'ün kızları ve başka şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Demirtaş, bu başvuruların bir kısmında gerekçesiz takipsizlik kararı verildiğini savundu.

Demirtaş, "Bizler, Sedef'in katledilmesinde payı olan herkesin ceza alması, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ret kararları karşısında pes etmeyeceğiz. Sedef'in ve katledilen, şiddete uğrayan tüm kadınların hesabını soracağız" dedi.

Avukat Özlem Yıldız da şöyle konuştu:

"Öncelikle, kadın cinayeti davalarında faillerin herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılması bizim için büyük önem taşıyor. Bu dosyada da yerel mahkeme tarafından hükmedilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı. Ancak sanık Fırat Baykara'ya verilen ceza yönünden istinaf kanun yoluna başvurduk. Ne yazık ki istinaf incelemesi sonucunda verilen karar beklentilerimizi karşılamadı. Gerekçesi itibarıyla oldukça yetersiz, hukuki temelden uzak bir kararla karşı karşıyayız. Bu hususları temyiz başvurumuzda da ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Diğer yandan, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık yönünden yargılama yerel mahkemede devam ediyor. Ne yazık ki yargılamanın ilk duruşması dahi ciddi hukuki sorunlarla başladı. Ailenin vekili olarak sunduğumuz katılma talebimiz, herhangi bir gerekçe ortaya konulmaksızın reddedildi.

Bu tür davaların kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi son derece önemli. Aradan geçen zamanın kadın cinayetlerini unutturmasına izin vermemeliyiz. Aksine, toplumsal hafızayı canlı ve diri tutarak kadın cinayetlerine karşı tepkimizi her fırsatta dile getirmeli ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bizler de hukukçular olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."